Сборная России обошла в товарищеском матче сборную Ирака со счетом 2:0

В игре отличились Антон Миранчук и Сергей Пиняев.

Сборная России сегодня, 26 марта, победила в товарищеском матче команду Ирака. Игра завершилась со счётом 2:0. Команды сражались за победу на "Газпром Арене". Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

За игрой наблюдали 23 тыс. болельщиков. За порядком следили 600 росгвардейцев.

В первом тайме превосходство показывали футболисты из Ирака. Они чаще атаковали российскую сборную. Во второй тайме наша команда собралась. На 50-й минуте мяч в ворота противника отправил Антон Миранчук.

Сергей Пиняев забил гол на 58-й минуте. Он стал самым молодым спортсменом в истории сборной РФ, который смог отправить мяч в ворота на большой игре.

Далер Кузяев и Вячеслав Караваев вышли на поле во втором тайме. В добавленное время Кузяев получил прямую красную карточку. Телеграм-канал "Газпром Арена"

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Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"