Сборная Португалии обыграла Чехию в Лиге наций

Команда лидирует в своей группе после трех матчей.

Сборная Португалии по футболу обыграла сборную Чехии со счетом 2:0 в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций. Игра прошла на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне.

Оба мяча португальцы забили в первом тайме. На 33-й минуте счет открыл Жоау Канселу. Спустя пять минут Гонсалу Гедеш удвоил преимущество хозяев.

После трех матчей Португалия занимает первое место в своей группе, набрав семь очков. Чехия с четыремя баллами находится на третьем месте.

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Видео: YouTube / Sports TV IDN