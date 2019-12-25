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Сборная Ленинградской области стала бронзовым призёром Чемпионата России по перетягиванию каната
Сегодня, 10:56
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Сборная Ленинградской области стала бронзовым призёром Чемпионата России по перетягиванию каната

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Золотые медали забрала команда Петербурга.

Во вторник, 30 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что ленинградским спортсменам удалось "перетянуть" бронзу на себя. Сборная региона заняла почетное третье место в Чемпионате России по перетягиванию каната.

Золотые и серебряные медали получили команды из Петербурга и Пензенской области соответственно. 

В весовой категории команда из Пензенской области, которая заняла второе место на Чемпионате, более, чем на 300 кг тяжелее ленинградцев.

отметили в пресс-службе

Общий вес ленинградской сборной составил более 720 кг.

Сам чемпионат прошел в Твери в прошлую субботу, 27 ноября.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть, петербург, чемпионат россии по перетягиванию каната
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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