Сборная Ленинградской области стала бронзовым призёром Чемпионата России по перетягиванию каната

Во вторник, 30 ноября, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили Piter.tv, что ленинградским спортсменам удалось "перетянуть" бронзу на себя. Сборная региона заняла почетное третье место в Чемпионате России по перетягиванию каната.
Золотые и серебряные медали получили команды из Петербурга и Пензенской области соответственно.
В весовой категории команда из Пензенской области, которая заняла второе место на Чемпионате, более, чем на 300 кг тяжелее ленинградцев.
отметили в пресс-службе
Общий вес ленинградской сборной составил более 720 кг.
Сам чемпионат прошел в Твери в прошлую субботу, 27 ноября.
Фото: Pexels
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