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Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу
Сегодня, 21:33
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Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу

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У хорватов мячи забила Йошко Гвардиол и Мислав Оршич.

Сборная Хорватии обошла команду Марокко, став бронзовым призёром чемпионата мира по футболу в Катаре. Большая игра прошла на стадионе "Халифа". Матч завершился счетом 2:1. 

У хорватов голами отличились Йошко Гвардиол Мислав Оршич. У  марокканцев забил в ворота Ашраф Дари.

Известно, что сборная Марокко в Катаре стала первой африканской сборной за всю история ЧМ, которая дошла до получинала, поэтому этот спортивный год стал для футболистов Марокко прорывным. 

Финал чемпионата мира- 2022 пройдет завтра, 18 декабря. Играть будут Аргентина и Франция.

Ранее на Piter.tv: в чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды.

Фото: unsplash

Теги: спорт, футбол чемпионат мира 2022, хорватия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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