Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу

Сборная Хорватии обошла команду Марокко, став бронзовым призёром чемпионата мира по футболу в Катаре. Большая игра прошла на стадионе "Халифа". Матч завершился счетом 2:1.
У хорватов голами отличились Йошко Гвардиол Мислав Оршич. У марокканцев забил в ворота Ашраф Дари.
Известно, что сборная Марокко в Катаре стала первой африканской сборной за всю история ЧМ, которая дошла до получинала, поэтому этот спортивный год стал для футболистов Марокко прорывным.
Финал чемпионата мира- 2022 пройдет завтра, 18 декабря. Играть будут Аргентина и Франция.
Ранее на Piter.tv: в чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды.
Фото: unsplash
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