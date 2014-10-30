Сборная Хорватии стала бронзовым призером чемпионата мира по футболу

У хорватов мячи забила Йошко Гвардиол и Мислав Оршич.

Сборная Хорватии обошла команду Марокко, став бронзовым призёром чемпионата мира по футболу в Катаре. Большая игра прошла на стадионе "Халифа". Матч завершился счетом 2:1.

У хорватов голами отличились Йошко Гвардиол Мислав Оршич. У марокканцев забил в ворота Ашраф Дари.

Известно, что сборная Марокко в Катаре стала первой африканской сборной за всю история ЧМ, которая дошла до получинала, поэтому этот спортивный год стал для футболистов Марокко прорывным.

Финал чемпионата мира- 2022 пройдет завтра, 18 декабря. Играть будут Аргентина и Франция.

Ранее на Piter.tv: в чемпионате мира 2025 года примут участие 32 команды.

Фото: unsplash