Сборная Англии по футболу хочет жить под Петербургом на ЧМ-2018

В случае отбора на финальную часть ЧМ по футболу в России, национальная сборная Англии хочет поселиться в Репино.

Сборная Англии по футболу еще не отобралась на финальную часть Чемпионата мира по футболу в 2018 году, но уже выбрала себе место для базы на территории России. Руководство футбольной команды попросило, чтобы их поселили на территории Ленинградской области. Как сообщает Daily Mail, придирчивые британцы хотят жить на берегу Финского залива под Петербургом.

По уточненным данным, в качестве базы англичане выбрали отель Репино и прилегающую к нему территорию. Журналисты пишут, что это место отметил лично тренер Гарри Саутгейт. Тренерскому штабу понравилась экология уникального места и близость к одной из столиц ЧМ-2018.

Отметим, что на данный момент Англия еще не гарантировала себе участия в ЧМ-2018. Для отбора ей надо набрать 3 очка в двух ближайших матчах.

Фото: http://hotel-repino.ru