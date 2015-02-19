Дорожники показали сборку путепровода во Всеволожске в ускоренном режиме

В двухминутный таймлапс уместили полтора месяца работы.

Дорожники Ленобласти показали в ускоренной съемке, как при помощи редкого крана возводят путепровод через железную дорогу во Всеволожске. В двухминутный таймлапс уместили полтора месяца работы. Видео опубликовала пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Протяженность четырехполосного путепровода у станции Мельничный Ручей во Всеволожске составит 79 метров. Строительство ведется по заказу. Стоимость стройки составляет 1,7 миллиарда рублей. Рабочее движение по путепроводу могут открыть уже в конце этого года, что на год раньше запланированного срока.

Развязка и путепровод заменят загруженный автомобильный переезд через железнодорожные пути. Переезд бывает закрыт до пяти часов в сутки, там регулярно собираются полуторачасовые пробки.

Видео: ВКонтакте / Дороги Ленинградской области