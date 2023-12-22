Сборка автомобилей на бывшем заводе автоконцерна Hyundai в Петербурге возобновится до середины 2024 года

В конце 2023 года руководство завода Hyundai решило выйти из простоя.

Планируется, что сборка автомобилей на бывшем заводе автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге будет возобновлена до середины 2024 года. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в беседе с ТАСС на площадке Координационного центра правительства РФ. Он выступил на международной выставке-форуме "Россия".

Что касается Hyundai, мы рассчитываем, что тоже будет до середины 2024 года начата сборка автомобилей. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

В конце 2023 года руководство завода Hyundai решило выйти из простоя. ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" объявило о выходе из режима простоя завода Hyundai в Петербурге после новогодних праздников – 9 января. За неделю до этого было объявлено о продаже завода российской компании "Арт-Финанс". Производство на заводе было приостановлено спустя месяц после начала СВО.

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Фото: hyundai.ru