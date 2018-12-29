Сборы фильма "Т-34" превысили 2 миллиарда рублей

За минувшие выходные фильм собрал почти 180 миллионов рублей, а с начала проката сборы превысили 2 миллиарда рублей.

Фильм о легендарном танке "Т-34" и отважных танкистах с оглушительным успехом ворвался в 2019 год.

"Т-34" вышел в прокат 1 января 2019 года. Уже три недели люди идут и идут посмотреть этот фильм о отважных танкистах, которые сбежали из немецкого плена на легендарном танке. За минувшие выходные фильм собрал почти 180 миллионов рублей, уступив только американской киноновинке "Стекло" с Брюсом Уиллисом (около 380 миллионов).

За все дни с начала проката фильм "Т-34" собрал в общей сложности чуть более 2 миллиардов.

Видео: YouTube/HD Трейлеры