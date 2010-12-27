Сбивший мужчину на Пулковском шоссе таксист был за рулем под наркотиками

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако позднее скончался.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга взяли под стражу 40-летний таксиста, который накануне насмерть сбил мужчину на Пулковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.



Как удалось выяснить следователям в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее подозреваемый отбывал срок за разбой, кражу и хранение наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело.



Напомним, что ДТП случилось 29 октября у дома 37 на Пулковском шоссе произошло смертельное ДТП. Иномарка "Хендай Солярис" сбила мужчину, который выходил из грузовика "ЗИЛ". Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако позднее скончался.





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Фото: Piter.TV, группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"