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Сбивший мужчину на Пулковском шоссе таксист был за рулем под наркотиками
Сегодня, 11:45
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Rybka123
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Сбивший мужчину на Пулковском шоссе таксист был за рулем под наркотиками

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Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако позднее скончался. 

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга взяли под стражу 40-летний таксиста, который накануне насмерть сбил мужчину на Пулковском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. 

Как удалось выяснить следователям в момент аварии водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее подозреваемый отбывал срок за разбой, кражу и хранение наркотиков. Против него возбуждено уголовное дело. 

Напомним, что ДТП случилось 29 октября у дома 37 на Пулковском шоссе произошло смертельное ДТП. Иномарка "Хендай Солярис" сбила мужчину, который выходил из грузовика "ЗИЛ". Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, однако позднее скончался. 

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Ранее на Piter.TV: У петербургской телеведущей украли иномарку, взятую в кредит
Фото: Piter.TV, группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Теги: авария , пулковское шоссе
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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