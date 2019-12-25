Сбивший инспектора ДПС автомобилист отправлен под стражу

Мужчина признал вину и раскаялся, хотя отметил, что ничего не помнит – пьяный, он очнулся только в отделе полиции.

Приморский районный суд Петербурга отправил под арест Сергея Смирнова, обвиняемого в применении насилия в отношении власти. Об этом 3 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов городаю

Несколько дней назад, 31 марта, Смирнов ехал на своем "Форд Фокус" и проигнорировал требование инспекторов ГИБДД остановиться и выйти из машины. Вместо этого автомобилист только продолжил поездку и наехал на сотрудника ГИБДД у дома №32 по проспекту Королева. Наезд закончился тем, что рука инспектора оказалась зажата между кузовом "Форда" и другим припаркованным у дома автомобилем.

В суде Смирнов возразил против ареста,. Мужчина признал вину и раскаялся, хотя отметил, что ничего не помнит из-за нетрезвого состояния – петербуржец пришел в себя только в отделе полиции. Под стражей автомобилист пробудет пока до конца мая.

Бывшего подполковника ФСБ, подозреваемого в автоподставе, не арестовали в Петербурге.

Фото: Piter.TV