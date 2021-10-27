Из психбольницы в Астраханской области сбежал особо опасный преступник

На поиск преступника брошены все силы МВД региона.

В Астраханской области продолжается розыск особо опасного преступника, который сбежал из-под стражи. Он мог быть членом банды Магомеда Басаева.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, Магомед Алханов 1982-го года рождения сбежал из отделения психиатрической больницы 26-го октября. Он был осужден за бандитизм.

Для руководства операцией и координации действий с другими силовыми ведомствами развернут полевой оперативный штаб УМВД России по Астраханской области. В поисковых мероприятиях задействован весь личный состав гарнизона астраханской полиции. говорится в сообщении МВД.

Полицейские обратились к местным жителям и гостям региона и попросили сообщать в МВД о всех подозрительных лицах и транспортных средствах.

Видео и фото: ГУ МВД по Астраханской области