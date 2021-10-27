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Из психбольницы в Астраханской области сбежал особо опасный преступник

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На поиск преступника брошены все силы МВД региона.

В Астраханской области продолжается розыск особо опасного преступника, который сбежал из-под стражи. Он мог быть членом банды Магомеда Басаева.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД, Магомед Алханов 1982-го года рождения сбежал из отделения психиатрической больницы 26-го октября. Он был осужден за бандитизм. 

Для руководства операцией и координации действий с другими силовыми ведомствами развернут полевой оперативный штаб УМВД России по Астраханской области. В поисковых мероприятиях задействован весь личный состав гарнизона астраханской полиции.

говорится в сообщении МВД. 

Полицейские обратились к местным жителям и гостям региона и попросили сообщать в МВД о всех подозрительных лицах и транспортных средствах.

Видео и фото: ГУ МВД по Астраханской области

Теги: бандитизм, побег, розыск
Категории: Новости России, Лента новостей,

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