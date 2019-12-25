Сбербанк запустил бесконтактную оплату айфоном с новой технологией "Вжух"

Для этого необходимо скачать последнюю версию "Сбербанк онлайн" - приложение "Активы онлайн", которое доступно в AppStore.

Сбербанк запустил бесконтактную оплату покупок при помощи гаджетов iPhone с новой технологией "Вжух", разработанной на базе Bluetooth - Low Energy. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы кредитной организации. Специалисты указали, что клиентам услуга будет доступна только в новом приложении банка "Активы онлайн", доступном через онлайн-магазин AppStore. Сейчас пользователи могут найти ссылку на приложение на официальных каналах Сбера или установить приложение в отделениях банка.

Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В течение года Сбером была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии "Вжух" сообщение от пресс-службы Сбера

В банковской структуре объяснили СМИ, что когда на экране терминала появится сумма к оплате, то клиенту потребуется запустить приложение, далее - поднести смартфон к терминалу и подтвердить операцию. Оплата работает с любого экрана приложения и даже с экрана входа. Известно, что "вжух" с работает даже на определенном расстоянии. Оплата таким сервисом станет доступна по любым счетам вне зависимости от типа банковской карты (МИР, Visa или Mastercard) и даже при отсутствии интернета на гаджете клиента.

Ее тестируют Т-Банк и Альфа-Банк. После завершения тестового периода клиенты этих банков смогут оплачивать покупки на более 1,2 миллиона терминалов "Сбера". сообщение от пресс-службы Сбера

Сбербанк анонсировал оплату iPhone на своих терминалах.

Фото: Piter.tv