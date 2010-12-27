Сбербанк ввел функцию возврата забытых в банкоматах денег

Процес обновления сети завершится в 2021 году.

Сбербанк ввел функцию возврата забытых в банкоматах-ресайклерах денег. Нововведение позволило на 30% сократить число подобных инцидентов. Об этом заявил зампред правления компании Станислав Кузнецов.

Мы подумали об упрощении жизни наших клиентов даже в необычных ситуациях прокомментировал специалист

Система работы предполагает, что аппарат заберет и вернет деньги на счет, если владелец забыл их забрать. Такие ситуации нередки, когда клиент отвлекается и уходит, оставив средства или их часть в банкомате. Забывчивому клиенту приходит информация об автоматической операции при помощи СМС.

На данный момент около 40% сети Сбербанка переоборудованы с обычных банковских автоматов на ресайклеры. Сейчас сеть состоит из 77 банкоматов по стране. В последних внедрена функция рециркуляции средств. Она позволяет вносить и получать деньги до 300 купюр за один раз. Первые машины начали устанавливаться еще в марте 2019 года. Процесс перехода завершится в 2021 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сбербанк передал "Яндексу" "золотую акцию".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

