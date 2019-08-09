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На следующей неделе Сбербанк снизит ставки по ипотеке для многодетных семей

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Ставка составит пять процентов, до этого она была шесть процентов.

Сбербанк на следующей неделе на один процент снизит ставку по льготной ипотеке для многодетных семей. Об этом сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Ставка составит пять процентов, до этого она была шесть процентов. Также во вторник банк снизил ставки по основной линейке ипотечных продуктов. Например, квартиру в новостройке можно взять в ипотеку от 7,6% годовых, во вторичке – от 9,1%.

Спецпрограмма о ипотечном кредитовании под шесть процентов для многодетных семей была запущена в 2017 году. В конце февраля 2019 года президент заявил, что такой льготой воспользовалось 4,5 тысячи семей. 

Владимир Путин рассказал об ошибках правительства в сфере льготной ипотеки.

Видео: YouTube/ Bloxlive
Piter.TV

Теги: ипотека, сбербанк, ставки
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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