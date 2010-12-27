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"Сбербанк" с 2018 года будет оценивать клиентов по поставленным ими лайкам
Сегодня, 15:09
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lesjasap
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"Сбербанк" с 2018 года будет оценивать клиентов по поставленным ими лайкам

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В 2018 году "Сбербанк" будет изучать клиентов по их социальных сетям.

С 2018 года в "Сбербанке" будет работать новая система оценки клиентов. Она будет основываться на активности пользователей в социальных сетях, а также на проставленных лайках. Об этом сообщил вице-президент компании Александр Ведяхин.
 
По мнению специалиста, этот способ будет идеально рассказывать о человеке, ведь программы может проследить его историю, источники, к которым он обращается, а также увидеть его лицо и узнать телефон. Ведяхин заметил, что система будет работать исключительно в соответствии с законодательством России относительно защиты личных данных клиентов. 
 
В настоящее время технология уже рассматривается на ограниченной выборке пользователей услуг организации. Эксперты наблюдают за прототипом программы, но с разрешения и согласия клиентов, участвующих в проверке.
Теги: новая система , проверка соцсетей , сбербанк , технологии
Категории: Новости России

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