Количество заявок, мягко говоря, небольшое.

Сбербанк раскрыл число заявок на кредиты для зарплаты под 0%. Банк получил таких заявлений от малого бизнеса, микропредприятий и индивидуальный предпринимателей. Заём выдаётся для выплаты заработной платы сотрудникам.

Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. По его мнению, маленькое количество заявок связано с тем, что у некоторых предприятий есть собственные средства для выплаты зарплаты работникам.

Ранее Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы. Все отделения компании начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля. При этом клиентам рекомендуют обращаться в них или пользоваться банкоматами только в крайней необходимости, чтобы снизить риск заразиться COVID-19.