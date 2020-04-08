Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы. Заявление сделал первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Все отделения компании начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля. При этом клиентам рекомендуют обращаться в них или пользоваться банкоматами только в крайней необходимости, чтобы снизить риск заразиться COVID-19.
Ведяхин отметил, что юридические лица будут также обслуживаться по стандартному графику.
При этом Сбербанк призывает пользователей отдавать предпочтение дистанционным сервисам компании и отказаться от использования наличных.
Ранее Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах.
Видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )