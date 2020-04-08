  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 19:16
47
matveyvn
Код вставки плеера

Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы

0 0

При этом клиентам рекомендуют обращаться в них или пользоваться банкоматами только в крайней необходимости.

Сбербанк объявил о возвращении в обычный режим работы. Заявление сделал первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Все отделения компании начнут работать в стандартном режиме с 9 апреля. При этом клиентам рекомендуют обращаться в них или пользоваться банкоматами только в крайней необходимости, чтобы снизить риск заразиться COVID-19.

Ведяхин отметил, что юридические лица будут также обслуживаться по стандартному графику.

При этом Сбербанк призывает пользователей отдавать предпочтение дистанционным сервисам компании и отказаться от использования наличных.

Ранее Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах.

Видео: Piter.TV

Теги: банк, кредиты, сбербанк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии