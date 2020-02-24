Сбербанк провёл Цифровой день в Санкт-Петербурге

12 тысяч операций в минуту, 20 тысяч человек, которые могут вести параллельную разработку - благодаря суперкомпьютеру Кристофари и облачному сервису SberCloud цифровая платформа Сбербанка стала по-настоящему универсальным инструментом для бизнеса, науки и государства. Возможностями системы заинтересовались в правительстве Петербурга.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:
Для того, чтобы что-то делать нужно договориться о дефинициях. Мы договорились о том, что мы выровняем понимание того, куда идти. Мы предоставляем платформу, но это не означает, что мы получим хоть какой-то эксклюзив. Доступ к любым сервисам мы будем получать ровно такой же, как и все остальные участники рынка.
Евгений Колбин, вице-президент Сбербанка, генеральный директор SberCloud:
Это будет очень востребованный сервис во всех отраслях, а для государства особенно, потому что государство сейчас является одним из самых крупных обладателей всевозможных данных, не всегда структурированных, а именно для этого, для обработки таких данных наиболее подходит Кристофари.
Сегодня облачная цифровая платформа является основой для всех сервисов экосистемы Сбербанка: как для бизнеса, так и для физических лиц. Особое внимание в компании уделяют кибербезопасности. SberCloud имеет несколько степеней защиты.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:
Когда мы входим в облако Сбербанка там есть одна важная опция. Если я пользуюсь платформой Сбербанка, то мне дают возможность создать собственную систему безопасности. Платформа обеспечивает общую систему безопасности, и чтобы мне гарантировано управлять своими процессами, я создаю внутри этого облака свою систему безопасности.
Более 300 школ Северной столицы уже используют системы питания и безопасности на платформе Сбербанка, а сотни тысяч горожан получили универсальный идентификационно-платежный инструмент – Единую карту Петербуржца. В рамках Цифрового дня стало понятно, что это лишь начало трансформации всей системы городского хозяйства, а основная работа еще впереди.
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