Сбербанк провёл Цифровой день в Санкт-Петербурге

Герман Греф, Александр Беглов, топ-менеджеры Сбербанка и члены правительства Петербурга – всего более 200 человек субботним утром обсудили вопросы цифровизации и трансформации городского хозяйства: какой должна быть платформа для диджитальных госуслуг, насколько важно использование искусственного интеллекта и даже перспективы самоуправляемого транспорта.

12 тысяч операций в минуту, 20 тысяч человек, которые могут вести параллельную разработку - благодаря суперкомпьютеру Кристофари и облачному сервису SberCloud цифровая платформа Сбербанка стала по-настоящему универсальным инструментом для бизнеса, науки и государства. Возможностями системы заинтересовались в правительстве Петербурга.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

Для того, чтобы что-то делать нужно договориться о дефинициях. Мы договорились о том, что мы выровняем понимание того, куда идти. Мы предоставляем платформу, но это не означает, что мы получим хоть какой-то эксклюзив. Доступ к любым сервисам мы будем получать ровно такой же, как и все остальные участники рынка.

Евгений Колбин, вице-президент Сбербанка, генеральный директор SberCloud:

Это будет очень востребованный сервис во всех отраслях, а для государства особенно, потому что государство сейчас является одним из самых крупных обладателей всевозможных данных, не всегда структурированных, а именно для этого, для обработки таких данных наиболее подходит Кристофари.

Сегодня облачная цифровая платформа является основой для всех сервисов экосистемы Сбербанка: как для бизнеса, так и для физических лиц. Особое внимание в компании уделяют кибербезопасности. SberCloud имеет несколько степеней защиты.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга:

Когда мы входим в облако Сбербанка там есть одна важная опция. Если я пользуюсь платформой Сбербанка, то мне дают возможность создать собственную систему безопасности. Платформа обеспечивает общую систему безопасности, и чтобы мне гарантировано управлять своими процессами, я создаю внутри этого облака свою систему безопасности.

Более 300 школ Северной столицы уже используют системы питания и безопасности на платформе Сбербанка, а сотни тысяч горожан получили универсальный идентификационно-платежный инструмент – Единую карту Петербуржца. В рамках Цифрового дня стало понятно, что это лишь начало трансформации всей системы городского хозяйства, а основная работа еще впереди.