Сбербанк профинансирует строительство по международным экостандартам крупного бизнес-центра в Петербурге

10-этажное здание построят в Московском районе города. Общая площадь объекта составит 18,3 тысяч квадратных метров.

Сбербанк профинансирует строительство бизнес-центра "Авиор Тауэр-1" в Петербурге. Здание спроектировано по международным экологическим стандартам в соответствии с системой LEED. Об этом сообщила пресс-служба финансовой организации.

Бизнес-центр построят в Московском районе города в рамках третьей очереди развития многофункционального комплекса "АЭРОПОРТСИТИ Санкт-Петербург". Общая площадь 10-этажного здания класса "А" составит 18,3 тысяч квадратных метров. Для этих целей Сбербанк откроет кредитную линию АО "АТМОСФЕРА" на 1,6 млрд рублей.

Сбербанк во всех направлениях своей деятельности ориентируется на принципы ESG – экологической, социальной и корпоративной ответственности — и поддерживает проекты, которые способствуют реализации таких принципов. Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка

В России по международным экологическим стандартам сертифицировано около 150 объектов. 10% из них находятся в Петербурге, в том числе 9 зданий сертифицированы по системе LEED.

Строительство бизнес-центра "Авиор Тауэр-1" выполняется в соответствии с требованиями системы LEED, которая, в свою очередь, делает основной акцент на эффективном использовании ресурсов. Мы и в дальнейшем продолжим придерживаться данного направления, повышая инвестиционную привлекательность проекта и лояльность наших партнеров. Светлана Сиваева, генеральный директор АО "АТМОСФЕРА"

Фото: airportcity.spb.ru