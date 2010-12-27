В Петербурге участников забега "Зеленый марафон" от Сбербанка бесплатно потренируют

В Северной столице организованы бесплатные тренировки для успешного прохождения "Зеленого марафона" от Сбербанка.

В преддверии марафона Сбербанка, который состоится 27 мая в 54 городах России, школа правильного спорта I Love Supersport Санкт-Петербург проведет мастер-классы для участников, участвующих в забеге.

В рамках акции запланировано три мероприятия: в ЦПКиО имени Кирова 28 апреля в 18 часов, в Таврическом саду 12 мая в 15 часов, а также в Парке 300-летия 19 мая в 15 часов. Организаторы просят желающих собираться на 15 минут раньше заявленного срока. Чтобы не запутаться с местом встречи, тренеры будут ждать учеников около значимых объектов: У входа на 3-ий Елагин мост, на перекрестке Фурштатской и Потемкинской улиц и главного маяка соответственно. Отметим, что проводится предварительная регистрация на проект. Записаться можно как на одну, так и на все тренировки сразу.

Руководить обучением спортсменов будет Алиса Матьяш - сотрудник I Love Supersport Санкт-Петербург, мастер спорта по легкой атлетике, трехкратная рекордсменка России, финалистка чемпионата мира.

Напомним, что поучаствовать в марафоне Сбербанка может любой желающий. Ни возраст, ни физическая подготовка не имеют значения. Зарегистрироваться на событие можно по ссылке - https://greenmarathon.ru/.

Фото: пресс-служба "Сбербанка"