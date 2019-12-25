Мошенники активизировались из-за эпидемии коронавируса.

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов. Специалист заявил, что во время режима самоизоляции эксперты выявили новые схемы мошенничества. В одном из сценариев злоумышленники предлагают получить жертвам "компенсацию" или социальные выплаты, связанные с коронавирусом. На самом деле преступники просто собирают личные данные клиентов, включая сведения о банковских картах.

Вторым популярным методом по выманиванию денег стал обзвон граждан. Мошенники сообщают "жертвам", что они попали в список людей, которые контактировали с зараженными. В связи с этим преступники предупреждают, что в ближайшее время к ним придут специалисты, которые возьмут анализы. Доверчивые люди отдают за подобный "анализ" пять тысяч рублей. После этого злоумышленники пропадают.

По данным Станислава Кузнецова, мошенники быстро адаптируются к условиям, при которых большая часть россиян работают из дома. С момента начала эпидемии банки зарегистрировали более 1,7 тысяч новых доменов, которые содержали название популярной интернет-связи. Около 25% доменов оказались зарегистрированы только за последнюю неделю.

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