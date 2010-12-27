Сбербанк пошел на радикальное снижение ставки по рефинансированию ипотеки

Сбербанк России первым из крупных банков страны снизил ставку по рефинансированию ипотеки до 9.5%.

Новости экономики: Сбербанк снизил процент по рефинансированию ипотеки до 9.5%. Информация об этом появилась на официальном сайте Сбербанка. Он стал первым из банковского ТОП-10, кто решился на столь радикальное снижение ставки. Речь идет о ставке после подтверждения погашения рефинансируемых кредитов и регистрации ипотеки.

При этом рефинансирование предполагает все сильные стороны данного банковского инструмента. Потребитель получит консолидацию в одном кредите ипотечного и прочих кредитов полученных в разных банках и снижение общего размера платежа по кредитам. Сбербанк гарантирует клиентам отсутствие комиссий и работы без согласия первичного кредитора на последующую ипотеку.

На сайте Сбербанка также появилась информация, что минимальная стоимость кредита, с которым банк готов работать по рефинансированию - 1 млн рублей. Срок кредита - до 30 лет.