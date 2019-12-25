Сбер и "ЗаСтрой" Спецзастройщик" заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ-2023

На ПМЭФ-2023 Сбер и ООО "ЗаСтрой" Специализированный застройщик" подписали соглашение о сотрудничестве. По договору компания сможет привлечь средства, чтобы осуществить реализацию проекта жилого строительства первого этапа города-спутника Южный.

Договор предусматривает трехлетнее взаимодействие застройщика со Сбером в сфере банковских, инвестиционных и консультационных услуг. Основной пункт соглашения – финансирование деятельности компании.

Так, для осуществления первого этапа строительства проекта "Город-спутник Южный" планируются открытие рамочной кредитной линии на сумму 26 млрд рублей и оформление единого договора банковских гарантий на 11 млрд рублей.

Мы начали работать с компанией "ЗаСтрой" Спецзастройщик" не так давно. Уверен, это соглашение станет важным этапом взаимовыгодного сотрудничества. Помимо непосредственно банковских услуг мы обсуждаем возможность интеграции в проекты, которые реализует компания, технологий Сбера и сервисов наших партнеров, чтобы с их помощью создавать условия для комфортной жизни и отдыха людей.

Мы готовимся к выводу на рынок первых жилых очередей города-спутника Южный. Территория комплексного освоения первого этапа – это 78 га с площадью квартир более 208 тыс. кв. м. Первый этап проекта создаст комфортные условия для проживания здесь, прежде всего, студентов и преподавателей Второго Кампуса Университета ИТМО, который строится на территории Южного.

Убежден, что партнерство со Сбером придаст мощный импульс развитию города-спутника. Банк накопил внушительный опыт управления как финансовыми ресурсами и продуктами, так и внедрения интеллектуальных систем в проекты территориального развития, что особенно актуально при реализации современного проекта комплексного освоения.

Сергей Хромов, генеральный директор ООО "ЗаСтрой" Спецзастройщик"