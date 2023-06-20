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Импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое, заявил врио главы ФТС

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Руслан Давыдов рассказал об экономическом сотрудничестве с КНР.

Импорт китайских автомобилей на территорию России за январь-май текущего года практически утроился по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года. Соответствующими статистическими данными с журналистами "РИА Новостей" поделился временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Чиновник ответил на вопросы СМИ на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Эксперт добавил, что импорт  строительной техники из КНР вырос почти в восемь раз.

Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении.

Руслан Давыдов, врио главы ФТС

Специалист напомнил о том,что с уходом из России иностранных компаний дали китайские представители получили гигантский шанс развить собственный автопром. Руслан Давыдов считает, что европейцы сами себе выстрелили в ногу стреляют, сами себе отрезав от себя мировой рынок в 200 миллионов человек.

Врио главы ФТС Давыдов: Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили ЕС в торговле России.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

 

Теги: автопром, пмэф-2023, руслан давыдов, федеральная таможенная служба, фтс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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