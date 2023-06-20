Врио главы ФТС Давыдов: Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили ЕС в торговле России

Руслан Давыдов рассказал об экспорте продукции из России.

Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили собой Евросоюз во внешней торговле России. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума в 2023 гожу сделал временно исполняющий обязанности главы Руслан Давыдов. Чиновник пояснил что торговля с Пекином уже в текущем году может достичь показателя в 200 миллиардов долларов.

Свято место не бывает пусто. Очень серьезно растет Китай. Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в 200 миллиардов долларов, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году. Руслан Давыдов, врио главы ФТС

Эксперт рассказал СМИ о том, что сейчас активно растут торговые обороты с Индией, Турцией, Азербайджаном. Замещена торговля с восточной частью Европы, так как южные и восточные направления развиваются.Напомним, что товарооборот России и Евросоюза по результатам 2022 года достиг максимума за свои последние восемь лет. Речь идет о 258,6 миллиардах евро. При этом импорт европейских стран из России оказался на уровне исторического максимума.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости