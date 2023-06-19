На ПМЭФ-2023 обсудили способы поддержки студентов строительных вузов и колледжей

Новая программа поможет студентам в выборе специальности и выпускникам в трудоустройстве на свое первое рабочее место.

В Петербурге обсудили программу поддержки студентов – будущих специалистов в строительной отрасли. Инициатива направлена на развитие образовательной и научной деятельности учащихся вузов и колледжей. Проект реализует общественный совет при Минстрое России, его поддерживают группа "Эталон" и благотворительным фонд "Система".

Общественный совет и его инициативный профориентационный проект "Я – строитель будущего" является каналом коммуникации и неким хабом по аккумулированию инициатив общества. Бизнеса и граждан. Светлана Кузьменко, помощник Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Программа поможет студентам в выборе специальности и выпускникам в трудоустройстве на свое первое рабочее место.

Основная цель – поддержать мотивированных ребят, которые планируют состояться и видят себя в строительной отрасли. Поддержка будет осуществлять через стипендии, отраслевые стажировки, программу наствничества, чтобы путь в профессию был максимально комфортным, коротким и эффективным. Лариса Пастухова, руководитель благотворительного фонда "Система"

Теперь в подготовке кадров с актуальными навыками и знаниями будут участвовать строительные компании. Соглашение о взаимодействии ГК "Эталон" и СПбГЭУ подписали в рамках ПМЭФ-2023.

Преподаватели вузов будут подруливать свои учебные программы, лекции, практические занятия и выпускать студентов, которые нужны. Геннадий Щербина, президент федеральной девелоперской Группы "Эталон"

Планируется создать единую структуру по обучению специалистов, которая будет востребована на рынке.

Видео, фото: Piter.TV