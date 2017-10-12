Рефинансирование ипотеки в Санкт-Петербурге: как это работает

Рефинансирование – это очень удобный кредитный продукт, который позволяет клиентам рефинансировать уже действующие кредиты – ипотечные, потребительские, автокредиты, кредитные карты под более низкий процент. Канал Piter.TV и Сбербанк рассказывают, как это работает в Санкт-Петербурге.

Для мировой банковской сферы "рефинансирование кредита" - один из наиболее популярных финансовых инструментов. В России до недавнего времени этот термин еще не был знаком широкой аудитории. Вместе с развитием банковского сектора, к возможности объединить свои кредиты в один займ, причем по более низкой процентной ставке, прибегает все больше россиян.

"Это дает возможность снизить долговую нагрузку, скорректировать дату платежа, собрать все кредиты в одном месте, платить в один банк и в одну платежную дату. Это для клиента максимальное удобство, которое мы можем сейчас предложить", - говорит директор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Вячеслав Лебедев.

Рефинансирование позволяет собрать до пяти продуктов в один кредит, а при необходимости даже запросить дополнительную сумму на личные цели до миллиона рублей.

" Конечно же, процентная ставка снижается. Если мы рассматриваем ипотечный кредит – это ставки от 9.5 %, если мы говорим о том, что мы консолидируем все кредиты клиента в один, то эта ставка немного выше – от 10% годовых" , – уточняет Вячеслав Лебедев.

Ксения с мужем Юрием задумались о рефинансировании ипотеки примерно год назад. Веский повод: ежемесячный платеж съедал примерно 1/3 зарплаты. А помимо обязательств перед банком, у семьи есть обязанности по воспитанию двоих детей.

"У нас, например, 5 тысяч рублей в месяц была экономия, а по всей сумме получилось почти миллион. На 15 лет это очень ощутимо", - говорит Ксения, клиент Сбербанка.

Один из главных плюсов процедуры состоит в том, что заключение договора рефинансирования проходит максимально быстро и легко, и практически ничем не отличается от подачи заявки на обычный кредит. Нужно обратиться в офис, предоставить анкету и документы, подтверждающие трудовую занятость и платежеспособность. Заявка рассматривается от 2х до 4х дней, а затем клиент получает уведомление с решением банка.

"После чего назначается дата встречи, дата сделки, клиент подписывает кредитный договор, закрывает свои кредиты в другом банке и собственно начинает платить уже платить по одному графику в удобную ему дату и, соответственно один платеж по его кредиту", - говорит д иректор управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Вячеслав Лебедев.

Николай и его супруга Евгения уже оформили рефинансирование ипотеки в Сбербанке. Вся процедура заняла меньше недели, а на выходе они смогли понизить ставку на 4 процентных пунктов, и сэкономить в общей сложности 200 000 рублей. Кстати, наши герои уже решили, на что потратят эти деньги.

Программа рефинансирования под залог недвижимости имеет не только практическое значение, но и социальное. Потому что действительно позволяет снизить кредитную нагрузку на семейный бюджет. Подробнее с услугой можно ознакомиться на сайте Сбербанка - вся информация изложена в доступной форме.