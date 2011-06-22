Сбербанк подключил оплату в Системе быстрых платежей

В течение июля сервис будет работать для пилотной группы клиентов.

Сбербанк подключился к сервису оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"Сбербанк присоединился к сервису С2В - Системы быстрых платежей. В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей "Сбербанка Онлайн", - говорится в сообщении.

Получается, что в России к сервисам СБП к 1 июля успели подключиться все системно значимые банки.

Напомним, что что ПМЭФ президент России Владимир Путин призвал до 1 июля этого года подключиться к СБП.

Ранее ым писали, что пожаловавшаяся президенту Владимиру Путину во время прямой линии на безработицу россиянка получила работу.

Фото: Piter.TV