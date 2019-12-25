Сбербанк на Северо-Западе проведет онлайн-конференцию на тему закупок по 223-ФЗ

Участники мероприятия узнают больше о тонкостях закупочных процедур, а также смогут виртуально пройти через ключевые этапы электронных торгов.

Сбербанк на Северо-Западе расскажет партнерам о том, как успешно работать на цифровых площадках для электронных торгов. Тематическая конференция, посвященная закупкам по 223-ФЗ, пройдет 17 февраля в онлайн-формате. К участию приглашаются как действующие, так и потенциальные партнеры Сбера. Для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию здесь.

Среди тем для обсуждения – актуальные изменения в нормативно-правовых актах, специфика подачи заявок для участия в закупках, а также секреты успеха для бизнеса, который работает в этой сфере. Спикеры отдельно расскажут о закупках банка и правилах участия в них.

В Сбербанке на Северо-Западе считают, что конференция будет полезна как начинающим, так и опытным пользователям.

Электронные торги позволяют не только повысить прозрачность бизнеса, но и значительно облегчают взаимодействие между партнёрами. На конференции мы расскажем, как повысить эффективность работы на цифровых площадках, а также разберём типовые ошибки и ответим на актуальные вопросы. Конференция поможет начинающим пользователям раскрыть все преимущества электронных сервисов, а продвинутым – повысить результативность. Конференция поможет начинающим пользователям раскрыть все преимущества электронных сервисов, а продвинутым – повысить результативность Александр Павлов, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Особенностью конференции станет ее "практическая часть". За время мероприятия участники в режиме онлайн смогут пройти ключевые этапы процедуры электронной закупки. Их познакомят с механизмами аккредитации, возможностями электронного документооборота, правилами подписания договоров. Участники тематического события также узнают больше о возможностях электронных площадок "SberB2B" и "Сбер А".

Регистрация: https://live.virtualroom.ru/register/sberbankast/9uzzotfx

Ранее мы сообщали, что электронный документооборот экономит семь Летних садов в год.

Фото: Piter.TV