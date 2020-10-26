Электронный документооборот экономит семь Летних садов в год

22 октября во всём мире отметили «День без бумаги». Это хороший повод пересмотреть свой подход к осознанному потреблению ресурсов, в том числе и в бизнесе. Именно этой теме мы посвятили специальный выпуск сериала «ЗаДело».

1862 дерева, не считая шпалерных посадок – именно столько единиц охраны сегодня насчитывают в старейшем саду Петербурга – Летнем. Более тысячи деревьев уже отметили столетний юбилей, но есть и другие рекордсмены. 280-летние липы и патриарх Летнего сада – Дуб, который помнит самого Петра 1.

Ольга Черданцева, главный хранитель садов Русского музея:

У нас есть достоверные сведения теперь, что действительно Петр I шагал у этого дуба, и не он один. Потому что, по неоднократным исследованиям этого дуба, возраст его превышает 360 лет. А это значит, что он был привезен в сад уже большим зрелым деревом. Мы нашли архивные данные, что по указанию Петра именно здесь около его дворца была посажена дубовая роща из 60 дубов.

Петровский дуб, пережил и наводнения, и войны, и капризы Петербургской погоды. Вместе с остальными деревнями, его регулярно чистят, пролечивают и устанавливают стяжки между крупными ветвями.

Ольга Черданцева, главный хранитель садов Русского музея:

Конечно, мы стараемся и весенний комплекс работ вести, рыхлить почву под корнями, потому что дерево это же не только верхняя часть, но у него такая же как и крона по размерам часть находится под землей.

Вместе с биологами и экологами, все больше компаний уделяют большое внимание финансированию "зеленых" проектов и развитию направления ESG (англ. environmental — экология, social — социальное развитие, governance — корпоративное управление). Важным этапом в "озеленении" российского бизнеса является сокращение потребления бумаги, что позволяет сохранить огромное количество природных ресурсов.

У истоков зарождения электронного документооборота в России стояла компания СберКорус. С 2012 года сервис юридически значимого документооборота был внедрен в процессы Сбербанка. Основной задачей был перевод работы с юридическими лицами на безбумажную основу. Сегодня 98% всех счет-фактур банк отправляет только в электронном виде.

Анастасия Строкова, коммерческий директор СберКорус:

Начиная от договоров, счетов, товарных накладных – любые документы, которыми два юридических лица могут между собой обмениваться. И как раз ситуация с пандемией очень сильно поспособствовала переходу на электронный документооборот, потому что при переходе на удаленный режим работы все больше и больше компаний переходят в электронный вид, потому что обмениваться бумагами, если ты находишься в разных городах, разных офисах, очень сложно.

В текущем году СберКорус отметил пятикратный рост количества пользователей электронного документооборота в интернет-банке СберБизнес. Причем, увеличивается и количество клиентов, и количество документов. Сервис используют для обмена данными с другими юрлицами, банками и даже собственными сотрудниками, перешедшими на удаленную работу.

Анастасия Строкова, коммерческий директор СберКорус:

Если посмотреть, посчитать все документы, которые прошли через наши сервисы в электронном виде за последний год и перевести их в листы, то это порядка 630 млн листов бумаги. И если их друг на друга стопкой выставить, то получается столб высотой в 63 км. Ну и в принципе, если это переводить в деревья, то это порядка 38 тысяч деревьев и целых 8 гектаров лесополосы.

Группа Компаний "Галактика" уже несколько лет использует электронный документооборот, при этом важное значение имеет экологическая составляющая всего процесса производства. План разрабатывается с учетом оптимальной работы оборудования. Это позволяет сокращать энергопотребление и выбросы углекислого газа.

Елена Караваева, руководитель инновационных разработок ГК "Галактика":

Наша компания полностью отказалась от упаковки из полистирола и перешла на полипропилен. 88% выпускаемой "Галактикой" продукции упаковано в картон, изготовленный из древесины, выращенной в лесу, в котором ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство.

"Галактика" разработала пилотный проект по выпуску продукции с использованием картонных трубочек вместо пластиковых. В настоящий момент выпускается уже 2 наименования Активно обсуждают использование биоразлагаемых крышек на базе сахарного тростника.

Елена Караваева, руководитель инновационных разработок ГК "Галактика":

В 2021 году бренды "Свежее завтра" и "Сударыня" планируют участвовать в программе по сохранению лесов, совместно с Tetra Pak и всемирным фондом Дикой природы. Отчисляя по 1 рублю с каждой акционной упаковки.

Еще один пример ответственности бизнеса в рамках концепции ESG – Сухонский картонно-бумажный комбинат. Старейшее и градообразующее предприятие города Сокол в Вологодской области перерабатывает низкосортную древесину и макулатуру в высококачественную бумагу, востребованную как на российском, так и на европейском рынках.

Дмитрий Старикович, директор по экономике и финансам ООО "Сухонский КБК":

Наш основной продукт – тарный картон, это картон для плоских слоев и бумага для гофрирования. Что в свою очередь является сырьем для производства гофротары – ящики, лотки, это вся упаковочная продукция, в которой мы видим товары на полках, получаем бытовую технику при приобретении – то есть это в основном упаковочные материалы.

В 2017 году на предприятии начали работать над созданием нового цеха, а по сути, бумажной фабрики номер 2 – инвестиционный проект был реализован совместно со Сбербанком. Было создано 136 рабочих мест, а новая бумагоделательная машина позволила вдвое увеличить объемы выпускаемой продукции. Невозможно переоценить и вклад комбината в сохранение окружающей среды.

Дмитрий Старикович, директор по экономике и финансам ООО "Сухонский КБК":

В целом Сухонский картонно-бумажный комбинат перерабатывает порядка 330-340 кубометров макулатуры, что позволяет сохранить порядка 4,3 млн деревьев в год.

Александр Павлов, заместитель председателя Северо-западного банка ПАО Сбербанк:

Организация бизнес- и производственных процессов на Северо-Запада в последнее время всё больше сфокусирована на повестке ESG. Если говорить конкретно о безбумажном сервисе, то только в СЗФО услугой E-Invoicing - электронным документооборотом - пользуется почти 300 тысяч наших клиентов и партнёров. Но понятие ESG, конечно, намного шире. Группа Сбер сейчас максимально сосредоточена на ответственном ведении бизнеса, на повышении доступности всех продуктов на равных условиях для всех клиентов экосистемы. И мы готовы рассматривать финансирование проектов по созданию или модернизации экологичных производств, строительства заводов по переработке вторсырья и прочие аналогичные инициативы в числе приоритетных.

В Летнем саду не только физически сохраняют насаждения, на каждое дерево есть своя электронная карточка, где указаны все данные о размерах и состоянии посадки. Система доступна в компьютерах и даже телефонах каждого сотрудника паркового ансамбля.

Ольга Черданцева, главный хранитель садов Русского музея:

Это дает возможность моментального сообщения друг с другом независимо от места нахождения, что удобно для руководства: проконтролировать какие-то работы или, наоборот, получить быструю информацию. Вот такой внутренний электронный документооборот, он, конечно, очень облегчает нашу работу и для выполнения технических заданий, которые мы каждый год пишем, чтобы провести электронные торги. Поэтому мы в ногу со временем шагаем, не взирая на то, что садам уже больше 300 лет.

Если сложить все бумаги, которые корпоративные клиенты Сбера в нашем регионе оформляют в электронном документообороте, можно с уверенностью сказать, что эти действия экономят более 12 тысяч деревьев в год, а это почти семь Летних садов, по тенистым аллеям которых когда-то гулял и Пушкин, и Ахматова, и сам царь-реформатор. И кто знает сколько еще здесь будет гулять тех, кто готов изменить мир, взявшись "За Дело!"