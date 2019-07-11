Сбербанк: мы с рыбодобывающими предприятиями в одной лодке

В Петербурге вместе с выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий завершился третий Международный рыбопромышленный форум. Участие в конгрессе приняли официальные делегации представили 25 стран мира и 30 российских регионов. В их составе представители более чем 300 компаний. Одним из крупнейших инвесторов отрасли стал Сбербанк.

И Контракты, проекты и сделки, исчисляемые миллиардами рублей и миллионами тонн выловленной рыбы – таким стал третий Международный рыбопромышленный форум. На этот раз конгресс посвятили использованию ресурсов Мирового океана. Пленарное заседание открыл министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, Россия должна переместиться с четвертого места на первое место по вылову и стать крупнейшим экспортером рыбной продукции. За прошлый год российские рыбаки поставили новый рекорд - выловили более 5 млн тонн водных биоресурсов.

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

Форум – это великолепная возможность для старта новых проектов в рамках межрегионального и международного партнерства, а также по выработке консолидированной позиции по вопросам, представляющим взаимный интерес бизнеса и государства.

Одним из самых активных инвесторов вот уже много лет является Сбербанк. Кредитная организация успешно вкладывает средства в отечественную рыбодобывающую отрасль, в том числе строительство рыбопромысловых судов. Специально для этого в Сбербанке даже создали команды специалистов для Дальневосточного и Северного бассейнов, которые специализируются на рыбодобывающей отрасли.

Владимир Ситнов, старший вице-президент ПАО Сбербанк:

Секрет в том, что мы смотрим не только на рыбодобывающую отрасль как таковую, но и все, что связано с ней вокруг: судостроение, судоремонт, это речное и портовое хозяйство, это и сбыт продукции и вот этот конгломерат такого взгляда с одной стороны, отраслевая специфика с другой стороны нам позволяет добиваться значительных успехов

При финансовой поддержке Сбербанка на судостроительном заводе "Северная верфь" будет построено 10 современных рыболовецких траулеров, обеспечивающих безотходную глубокую переработку рыбы в условиях открытого моря.

Сергей Сенников, заместитель директора ООО "УК НОРЕБО":

Задача сложная и в Сбербанке с нами готовы это все понимать, мы разговариваем с ними на профессиональном языке и адекватно оцениваем те риски, которые возникают и чувствуем поддержку. Это очень важно для крупного бизнеса иметь хорошего финансового партнера, который будет не только предоставлять услуги по финансированию, но и будет участвовать в развитии не только компании. Но и целой отрасли в России.

В текущем году потенциальный объем заявленных инвестиций в рыбопромышленную отрасль достиг 200 млрд рублей. По оценкам специалистов это позволит запустить проекты строительства 43 судов на российских верфях и 26 рыбоперерабатывающих предприятий.