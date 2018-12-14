Сбербанк консультирует застройщиков

В Санкт-Петербурге прошли семинары Сбербанка с представителями компаний-застройщиков Северо-Запада. Эти встречи продолжили серию мероприятий банка, посвященных теме финансирования недвижимости в условиях изменений в закон о долевом строительстве.

Более 100 застройщиков Петербурга и Ленинградской области, строительные компании из Пскова, Архангельска, Вологды, Череповца, Карелии, Мурманска, Сыктывкара, представители городского комитета по строительству и Российского Союза строителей приняли участие в семинаре Сбербанка, чтобы не просто в очередной раз задать вопросы, касающиеся изменений в 214 федеральный закон, но и узнать какие инструменты помогут компаниям адаптироваться в меняющейся модели рынка.

Олег Бритов, вице-президент Российского Союза строителей: Вопросов очень много, мы ищем компромиссные решения, рекомендации, которые позволят нормально действовать строителям и в нашем городе, и в РФ для того, чтобы банковская система помогала строителям в новых условиях, потому что очень серьезный переход от долевого строительства к проектному финансированию, возникает много вопросов и действительно строители обеспокоены. Для того, чтобы эти вопросы снять – нужен диалог.

Темой встречи стала главная законодательная новелла – отмена прямого привлечения застройщиком средств граждан и переход на использование специальных банковских счетов условного депонирования, на которые покупатели квартир вносят денежные средства единовременно или в рассрочку. Банк блокирует средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику после передачи квартиры. С 1 июля 2019 года застройщики полностью перейдут на эскроу–счета и движущей силой строительства во многом станут банки.

Олег Тихомиров, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка: Я считаю, что на этапе, когда есть неопределенность в ранке и в том числе на законодательном уровне, очень важно проводить такие встречи, в ходе которых мы слышим вопросы о наших клиентов, от застройщиков, мы понимаем в чем можно изменить процедуру внутри банка. А с другой стороны и наши партнеры, наши клиенты точно также могут изменить и свои процедуры, и я предлагаю не ждать наступление 1 июля, а уже сейчас выбрать какой-то небольшой проект, прийти в кредитную организацию и получить соответствующий комментарий, разъяснение, начать работать по новым правилам, выстраивая работу в соответствии с законодательством.

Несмотря на то, что Минстрой еще не окончательно утвердил новые правила игры, банки уже подготовили комплексные продукты для застройщиков и покупателей квартир. Новая система взаиморасчетов обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание возможно только при условии завершения строительства объекта недвижимости. При этом доход, получаемый от размещения средств покупателей квартир, используется для снижения ставки застройщику. Также возможна полная или частичная отсрочка уплаты процентов со списанием процентных платежей после ввода дома в эксплуатацию за счет средств, накопленных на счетах эскроу.

Николай Урусов, генеральный директор компании "Красная стрела": Застройщики, конечно, все вникли и поняли, что их ждет. Многие уже готовятся к изменениям. Переходят на не возобновляемые кредитные линии те проекты, которые сейчас ведут. А те проекты, которые они только будут запускать, они тоже готовят их аккредитовывают. Потому что вариантов нет: либо строить за свои, либо строить за кредитные. Но у Сбербанка в этом отношении есть ряд больших преимуществ, потому что программы, которые они разработаны, они были сделаны на базе тех кредитных продуктов, которые они опробовали

Уже сегодня жители Северо-Запада могут открыть эскроу счета в 49 офисах Сбербанка, 14 из них находятся в Петербурге. Комиссия по таким счетам, открытым в рамках Федерального закона о долевом строительстве, не взимается.