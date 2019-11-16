Сбербанк и Александринский театр договорились о сотрудничестве

В рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо встретились на Новой сцене театра, где подписали соглашение о сотрудничестве.

Создание фестиваля театрального искусства, премьерные спектакли и гастроли в России и за рубежом - на протяжении многих лет Сбербанк поддерживал одну из главных мировых театральных площадок. Сегодня в рамках международного культурного форума было решено продолжить партнерские отношения.

Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра:

Я думаю, что это соглашение оно оживит, даст нам новые задачи, новые вызовы. Для нас это крайне важно. Сбербанк заинтересован в развитии профессиональной и в том числе театральной молодежи. Здесь на новой сцене у нас огромное количество проектов, связанных и с лабораторией молодых режиссеров, и с продвижением экспериментальных спектаклей.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

Нас с театром связывают взаимоотношения не только финансовые, но и культурные. Наши сотрудники часто приходят на спектакли и мы вручаем премии артистам театра. Нам очень почетно быть партнерами со столь значимым и известным на весь мир театром.

Будучи партнером VIII Петербургского международного культурного форума, Сбербанк ежегодно поддерживает более сотни проектов по всей стране, выбирая лучшие инициативы в области классического искусства, а также инклюзивные и технологические площадки. Так при поддержке Сбербанка в этом году в Россию впервые привезли полотно Сандро Ботичелли "Мадонна Делла Лоджиа". Доступ к шедевру в Государственном Эрмитаже получат также незрячие и слабовидящие люди: вместе с оригинальным полотном так будет выставлена и тактильная копия картины с аудиогидом.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка Сбербанка:

У нас есть задача помогать в тех проектах, которые значимы для города Санкт-Петербурга, для страны, где-то может быть для мировой общественности.

Новое соглашение – это не только развитие культурно-просветительских проектов, но и бизнес-партнерство. Недавно сотрудники театра присоединились к проекту "Единая карта петербуржца", из них уже более 40 человек подали заявления на оформление карты Сбербанка.