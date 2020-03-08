Сбербанк дарит подарки к 8 марта

8 марта женщины получают подарки не только от родных, близких и коллег, но и от компаний и сервисов, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни. Искусственный интеллект помогает бизнесу рассылать поздравления и предлагать праздничные акции, но в Сбербанке пошли еще дальше и 8 марта в Петербурге в пяти отделениях всем представительницам прекрасного пола предложили уехать на такси «за счет банка».

"Я, на самом деле, забежала забрать кредитную карту, а тут такой сюрприз. Очень неожиданно и безумно приятно. Вот я сейчас собираюсь заказать себе такси", - рассказала клиент Сбербанка Марина.

Акция стала совместным проектом Сбербанка и сервиса вызова такси Ситимобил, который также входит в Экосистему банка. После обслуживания менеджер вручает клиенту промокод на поездку, равный 300 бонусным рублям. Промокод содержится в открытке еще с одним сюрпризом: если навести камеру смартфона и отсканировать QR-код, виртуальная реальность тут же добавит в руки букет.

Клиентам, которые до этого не пользовались сервисом Ситимобил, менеджеры офиса помогли установить приложение, зарегистрироваться в нем, ввести промокод и сделать сам заказ. Воспользоваться предложением от Сбербанка сегодня можно в течение всего праздничного дня. Кстати, 8 марта прекрасных дам ждут подарки и от других партнеров Экосистемы: онлайн-кинотеатра Окко, доставки еды DeliveryClub, медицинского сервиса DocDoc и многих других.