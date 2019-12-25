Сбер запускает мобильное приложение «Зелёный Марафон»

Сервис не только позволит зарегистрироваться для участия в одноименном забеге 5 июня 2021 года, но и станет помощником по здоровому и экологичному образу жизни.

Приложение "Зелёный марафон" содержит обучающие видео, трекер бега и готовые тренировочные планы. Пользователи получат экспертные советы по правильному питанию, экологичному потреблению, смогут конвертировать спортивные достижения в озеленение планеты; а также получать промокоды от компаний экосистемы Сбера.

Кроме того приложение позволит принять участие в ежегодном спортивном празднике "Зеленый марафон" и даже совершить онлайн забег для тех, кто не сможет выйти на старт на одной из 180 площадок. В этом году забег пройдет 5 июня во Всемирный день защиты окружающей среды. Цифра 180 не случайна. В 2021 году Сбербанк празднует 180-летия со дня основания, поэтому традиционные забеги пройдут в 180 городах. Ожидается, что участие в спортивном празднике примут 180 тысяч человек.

Также в рамках "Зелёного Марафона" Сбер совместно с благотворительным фондом "Вклад в будущее" высадит саженцы.180 000 деревьев в южных регионах России – от Ростовской области до Бурятии.