Сбер выступил за глобальное регулирование ИИ на пространстве ШОС и БРИКС

Александр Ведяхин отметил, что Россия сегодня находится в авангарде стран, развивающих регулирование ИИ.

Сбербанк предложил создать механизм глобального регулирования искусственного интеллекта (ИИ) на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом сообщил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе ПМЭФ.

России и странам ШОС, БРИКС важно сформировать свою систему регулирования ИИ. Александр Ведяхин, первый зампредседателя правления Сбербанка

Ведяхин отметил, что Россия сегодня находится в авангарде стран, развивающих регулирование ИИ. Также он добавил, что России есть что предложить другим странам, и она может лидировать эту тематику.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня.

Фото: пресс-служба Сбера