Christofari Neo презентован на конференции AI Journey 2021.

Сбер представил новую версию суперкомпьютера Christofari Neo. Разработка велась совместно с компанией-провайдером облачных технологий SberCloud, входящую в экосистему кредитной организации. Известно, что техника будет в два раза превосходить по производительной мощности своего предшественника (12 петафлопс).

Суперкомпьютер Christofari Neo позволит Сберу вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. пресс-служба SberCloud

Разработка презентована 11 ноября исполнительным вице-президентом "Сбербанк Груп" Давидом Рафаловским в рамках международной конференции AI Journey 2021. Он рассказал о характеристиках суперкомпьютера. Специалист уточнил, что новинка работает в интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это обеспечивает быстроту получения доступа клиентами к нужной мощности.Christofari Neo создан на базе технологий компании NVIDIA. Он обладает 80 Гб памяти и может связываться с большими ИИ-моделями и массивами данных.

Напомним, что первыми тестовый доступ к Christofari Neo получили компании SberDevices и Sber AI.

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