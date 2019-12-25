Зеленый день в Сбербанке: главные предложения и акции

В этом году он пройдет 11 и 12 ноября и будет приурочен к 180-летию банка.

В среду, 10 ноября, руководители Сбера и представители его экосистемы рассказали о главных предложениях и акциях на пресс-конференции, посвященной Зеленому дню. В этом году он пройдет 11 и 12 ноября и будет приурочен к 180-летию банка.

В рамках акции клиенты смогут получить скидки и спецпредложения от компаний экосистемы Сбера и ее партнеров. Выгодные условия по кредитам в эти дни предлагает и Сбербанк.

Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить деньги от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+ ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока, будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Кроме того, на период акции снижены базовые ставки. В частности, минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) снижена с 9,9% до 8,9%, от 13 месяцев (включительно) – с 11,9% до 10,9%.

Акция Зеленый день – самая важная акция в году, и потому мы стараемся дать нашим клиентам лучшие предложения. Потребительский кредит под 5% – такое может быть только у нас в Зеленый день Сбера. Отметил Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка

Также в рамках Зеленого дня Сбер подготовил два спецпредложения для своих клиентов по дебетовым картам. Банк начислит 1800 бонусов от СберСпасибо при оформлении первой дебетовой или молодежной СберКарты.

Текущие владельцы дебетовой или молодежной СберКарты смогут вернуть 18% бонусами от СберСпасибо от суммы покупок у партнеров экосистемы Сбера при оплате дебетовой или молодежной СберКартой. Подробнее со спецпредложениями можно ознакомиться на официальном сайте банка.

Кроме того, в период действия акции Сбербанк повысит доходность по вкладам. Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по "СберВкладу Прайм" для держателей годовой подписки "СберПрайм+".

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет максимальная ставка 6,99%, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75%.

Сбер вместе с партнерами подготовил много других выгодных предложений для своих клиентов. Информацию обо всех скидках и акциях Зеленого дня можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте www.sber.ru/greenday.

Ранее мы писали, что в Зеленый день СберБанк предлагает кредитную СберКарту с процентной ставкой 9,8%.

Фото: promo.sber.ru