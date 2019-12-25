Сбер предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином

На платформе уже есть 300+ готовых модулей и интеграций.

Сбер представил новый продукт для бизнеса. Это платформа "InSales: Онлайн-продажи", благодаря которой предприниматели могут без помощи программистов создать сайт для продажи товаров и услуг с возможностью выгрузки на маркетплейсы и в соцсети.

Чтобы создать сайт, владельцы бизнеса должны загрузить каталог товаров в личный кабинет из любой учетной системы или добавить все необходимые данные вручную. Затем им нужно выбрать готовый дизайн и настроить необходимые интеграции (например, с логистическими компаниями или сервисами оплаты). На платформе уже есть 300+ готовых модулей и интеграций.

Приятным бонусом для пользователей InSales станет рассрочка с беспроцентным периодом в 30 дней. Деньги на развитие бизнеса можно будет получить онлайн в формате 24/7. Предложение доступно для всех клиентов InSales.

Среди клиентов банка на Северо-Западе мы фиксируем высокий спрос на нефинансовые услуги Сбера. Совместно с компаниями экосистемы мы стремимся развивать их возможности, чтобы ведение бизнеса было более комфортным даже для начинающих предпринимателей. Новая платформа удобна в использовании и имеет расширенный функционал. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Новый сервис в маркетплейсе интернет-банка СберБизнес позволяет предпринимателям быстро и просто создать продающий сайт с возможностью чекаута и широким выбором площадок для продажи. Он станет отличным дополнением к линейке сервисов и услуг Сбера для предпринимателей. Анна Лоевская, директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка

С помощью "InSales: Онлайн-продажи" предприниматели могут разместить свой каталог товаров на Ozon, в Wildberries, Instagram, "ВКонтакте", в СберМегаМаркете, на "Яндекс.Маркет", AliExpress и Avito. Благодаря встроенной системе общаться с покупателями и обрабатывать заказы можно в одном окне.

Авторизоваться на платформе InSales можно по Сбер ID. Подключить безопасный сервис предприниматели могут в личном кабинете. Специальный виджет будет добавляться за два клика, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополнительные юридические документы и соглашения.

Фото: Piter.TV