Сбер подвёл итоги года для каждого клиента в цифрах

Клиенты смогут узнать, как они распоряжались финансами в течение года: где чаще всего тратили, и сколько наличных в месяц снимали.

В преддверии Нового года Сбер подводит итоги. Клиенты банка могут пройти специальный тест и узнать, как распоряжались своими финансами в течение года.

Чтобы проверить себя, нужно зайти на сайт sber.ru/2022 в раздел "Итоги года". Клиенту банка предложат авторизоваться с помощью Сбер ID и ответить на ряд вопросов.

Персональные вопросы доступны для держателей карт Сбербанка. Клиент может угадать, на что он больше всего тратил, какие покупки чаще всего совершал, какой самый популярный плейлист на СберЗвуке, какой фильм чаще всего смотрят на ОККО, сколько тонн продуктов доставил СберМаркет 2021 году, и во сколько обошлась самая дорогая покупка на СберМегаМаркет.

Сбер благодарит клиентов за доверие к банку и компаниям экосистемы, за отзывы и обратную связь, которая помогает делать наши продукты и сервисы лучше. Говорится в сообщении пресс-службы банка

Для создания новогоднего настроения на сайте Сбер подготовил дополнительно и праздничные развлечения — специальный плейлист от СберЗвука и красивые открытки, которые можно отправлять близким через приложение Сбербанк Онлайн.

Фото: promo.sber.ru