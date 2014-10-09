Сбер обновил рекорд по ипотеке на ИЖС и прогнозирует её рост

Как прогнозируют в Сбере, смещение спроса в сторону кредитов на ИЖС будет продолжаться.

В мае 2023 года Сбер обновил рекорд по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выдав 8,2 тысячи кредитов на 35,3 млрд рублей. Это максимум за всё время действия программы. Об этом сообщила пресс-служба Сбера в ходе ПМЭФ-2023.

Как прогнозируют в Сбере, смещение спроса в сторону кредитов на ИЖС будет продолжаться. В 2021 году доля ипотек на строительство своего дома в общем объёме выданной ипотеки составляла 0,8%, в 2022-м она выросла до 2-3%, в этом году достигнет 6%.

По данным Домклик Сбербанка, если в 2021-м году заёмщики каждый месяц оформляли ипотеку на собственные дома в среднем на 2 млрд рублей, то в этом году – уже на 16,1 млрд. Планируется, что по итогам 2023-го общий объём выдач на ИЖС достигнет 200 млрд рублей.

Также с июля петербуржцы смогут стать клиентами Сбера, не выходя из дома.

Фото: Piter.tv