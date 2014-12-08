Петербуржцы смогут стать клиентами Сбера, не выходя из дома

Уже июле услуга станет доступна в пилотном режиме в Петербурге, Казани и Уфе.

Петербуржцы смогут стать клиентами Сбера, не приходя в офис банка. Сотрудник банка приедет в удобное для человека место и проведёт идентификацию, подпишет договор банковского обслуживания, подключит номер телефона к банковским сервисам. После проведения идентификации сотрудник выдаст клиенту новую СберКарту в моментальном формате. Также в пилотном режиме для доставки новым клиентам доступна Кредитная СберКарта. Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе ПМЭФ-2023.

Уже июле услуга станет доступна в пилотном режиме в Петербурге, Казани и Уфе. Если она окажется востребованной, то до конца 2023 года новый сервис могут распространить в других городах России. Доставка карт для новых и действующих клиентов в городах пилота займет не более двух часов.

Новая СберКарта в моментальном формате выпускается без имени на карте, во в остальном она ничем не отличается от именной карты: обладает теми же преимуществами и предоставляется на тех же условиях. При этом к человеку приедет не курьер, а квалифицированный финансовый консультант, который при необходимости проинформирует по различным банковским продуктам и поможет их оформить.

Оставить заявку на доставку карты можно на сайте банка в разделе "Дебетовые карты". При встрече с сотрудником банка понадобятся паспорт и телефон. Чтобы пользоваться онлайн-сервисами в смартфоне, клиенту необходимо установить приложение СберБанк Онлайн и зарегистрироваться там по номеру полученной карты.

Фото: Piter.tv