Сбер и компания "Балтика" реализуют совместные проекты по цифровизации

Соответствующий документ подписали заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и президент "Балтики" Денис Шерстенников.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и компания "Балтика" (входит в Carlsberg Group) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого реализуют совместные проекты по цифровизации. Соответствующий документ подписали заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и президент "Балтики" Денис Шерстенников.

Соглашение позволит широко использовать инновационные решения экосистемы Сбера в процессе цифровой трансформации компании "Балтика". Это необходимо для повышения качества клиентских сервисов и эффективности бизнес-процессов.

Заместитель председателя Правления Сбербанка, Анатолий Попов заявил, что Сбер планирует стать драйвером цифровизации в стране. Стороны намерены разработать персонализированные диджитальные решения для достижения устойчивого развития компании.

На протяжении многих лет Сбер — стратегический партнёр пивоваренной компании "Балтика". Мы с интересом наблюдаем, как Сбер динамично эволюционирует, внедряет передовые технологии и инструменты, которые особенно актуальны в новой реальности. Мы заинтересованы в развитии нашего сотрудничества, в том числе в направлении цифровизации. Денис Шерстенников, президент пивоваренной компании "Балтика".

Видео: Piter.tv