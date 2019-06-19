Сбер и группа компаний Fizika Development заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает трёхлетнее сотрудничество в сфере банковского обслуживания, инвестиционных и консультационных услуг.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и группа компаний Fizika Development заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор Fizika Development Сергей Селегень.

Соглашение предусматривает трёхлетнее сотрудничество в сфере банковского обслуживания, инвестиционных и консультационных услуг, включая открытие рамочной кредитной линии на сумму до 50 млрд рублей для финансирования проектов компании. В числе ключевых объектов — клубный дом "G20" на Галерной улице в Санкт-Петербурге, многофункциональный гостиничный комплекс в Рощино в Выборгском районе Ленинградской области, а также развитие коттеджных премиум-посёлков во Всеволожском районе.

Это соглашение реализует наш системный подход к развитию строительной отрасли через долгосрочное партнерство с профессиональными застройщиками. Совместная работа позволяет повышать качество жилья и поддерживать здоровую конкуренцию, что в конечном счете создает сбалансированный рынок недвижимости — с выгодными условиями для застройщиков и качественными предложениями для покупателей. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Данное соглашение является важным этапом для развития нашей группы компаний и создает новые возможности реализации знаковых инвестиционных проектов в самых интересных локациях Санкт-Петербурга. Мы уверены, что новые объекты, реализуемые нашей группы компаний при поддержке ПАО Сбербанк, станут новыми местам притяжения для жителей и гостей города. Кравцов Александр, совладелец Fizika Development

Сбер и город-спутник Южный заключили на ПМЭФ-2025 новое соглашение о сотрудничестве.

Фото: пресс-служба Сбера