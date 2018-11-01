Саратовский депутат, питаясь по "министерской диете" на 3,5 тысячи в месяц, похудел

Депутат от КПРФ, который вызвался прожить на 3500 рублей целый месяц, считает, что это нереально.

В середине октября Piter.TV рассказывал о скандале в Саратове: уже бывшая Министр труда Саратовской области заявила, что можно вполне прожить на 3500 в месяц. Депутат областной думы от КПРФ Николай Бандаренко вызвал министра поучаствовать в пищевом эксперименте. Сама Министр от эксперимента категорически отказалась. Так как ей в ее зрелом возрасте нужно сохранять подвижность и много работать, то ей необходимо полноценное питание. После слов Бондаренко, что если есть одни "макарошки" можно угодить в больницу, Соколова ответила, что зато это дешево. В конце разговора Наталья Соколова забеспокоилась, что эта беседа появится в интернете, о чем она неоднократно спросила у Бондаренко. В этот же день, когда СМИ опубликовали видео этого разговора, Бондаренко уволили.

Николай Бондаренко оказался человеком слова и пытается соблюдать "министерскую диету". Видеоотчет о первом походе Бондаренко опубликовал в свое блоге. Эксперимент продолжается уже неделю. Депутат сетует, что лук и морковка кончаются быстро, пришлось отказаться на время эксперимента полностью от любимых сыра и колбасы. Кроме этого, даже самые дешевые карамельки ему, скорее всего, не по карману. На неделю на питание у Бондаренко заложено 875 рублей. Цель депутата доказать, что выжить на такую сумму просто нереально, но тем не менее он продолжает соблюдать "министерскую диету". По его словам, он за неделю эксперимента похудел, из-за урезанных порций у него постоянное чувство голода и дискомфорта.

Видео: Николай Бондаренко