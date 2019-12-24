Саратовец зарубил мачете двухмесячную дочь

Суд отправил мужчину на принудительное лечение.

В Саратове состоялся суд над мужчиной, который зарубил мачете двухмесячную дочку.

Трагедия произошла 31 августа 2019 года. 38-летнй мужчина остался дома один с двумя детьми, 2-летним сыном и 2-месячной дочкой. Их мать, 26-летняя сожительница, дома отсутствовала. Мужчина поднялся с дочкой на чердак, где туристическим мачете ударил малышку по шее. Пришедшей домой сожительнице мужчина сказал, что дочь забрали неизвестные. Женщина тут же вызвала полицию.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СКР сообщает, что состоявшийся суд признал мужчину виновным в убийстве ребенка. Однако, проведенная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала мужчину невменяемым. Суд отправил отца-детоубийцу на принудительное лечение.

Фото: Piter.TV