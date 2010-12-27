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На Тимуровсской улице "сантехники" обокрали 95-летнюю женщину на 500 тысяч рублей
Сегодня, 9:25
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lesjasap
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На Тимуровсской улице "сантехники" обокрали 95-летнюю женщину на 500 тысяч рублей

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В Калининском районе пожилая петербурженка потеряла полмиллиона рублей после визита мошенников.

Жительница Калининского района поменяла батареи за полмиллиона рублей. Именно столько вынесли из квартиры женщины “сантехники”. В ситуации разбираются правоохранительные органы.
 
Инцидент произошел в доме номер 18 по Тимуровской улице днем 12 декабря. Неизвестные парень и девушка позвонили в дверь к 95-летней бабушке и сообщили, что они пришли заменить ей старое отопительное оборудование. Пенсионерка не усомнилась в словах гостей и запустила молодых людей внутрь. Мошенники заключили со старушкой договор и взяли предоплату за работу в размере пяти тысяч рублей. Пока пострадавшая брала из шкатулки деньги, злоумышленники поняли, где в квартире лежат сбережения и незаметно прихватили шкатулку с собой. Потерю петербурженка обнаружила уже после ухода гостей.
 
По показаниям пожилой женщины, грабители унесли с собой полмиллиона рублей.
Теги: калининский район , кража , ограбление , тимуровская улица
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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