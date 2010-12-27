На Тимуровсской улице "сантехники" обокрали 95-летнюю женщину на 500 тысяч рублей

В Калининском районе пожилая петербурженка потеряла полмиллиона рублей после визита мошенников.

Жительница Калининского района поменяла батареи за полмиллиона рублей. Именно столько вынесли из квартиры женщины “сантехники”. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Инцидент произошел в доме номер 18 по Тимуровской улице днем 12 декабря. Неизвестные парень и девушка позвонили в дверь к 95-летней бабушке и сообщили, что они пришли заменить ей старое отопительное оборудование. Пенсионерка не усомнилась в словах гостей и запустила молодых людей внутрь. Мошенники заключили со старушкой договор и взяли предоплату за работу в размере пяти тысяч рублей. Пока пострадавшая брала из шкатулки деньги, злоумышленники поняли, где в квартире лежат сбережения и незаметно прихватили шкатулку с собой. Потерю петербурженка обнаружила уже после ухода гостей.

По показаниям пожилой женщины, грабители унесли с собой полмиллиона рублей.