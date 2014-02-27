На Тимуровской мужчина поджег полотенце и тряпку. Он не смог пояснить, зачем сделал это

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге обвиняемый в поджоге не смог пояснить, почему он это сделал. Подробности рассказали в прокуратуре Калининского района.

По версии следствия, днем 9 апреля 2024 года 34-летний обвиняемый, находясь в одной из комнат в коммунальной квартире, расположенной в доме 9 по улице Тимуровской, поджег зажигалкой полотенце и тряпку, лежащие на окне. В результате были уничтожены ламинат, стеклопакеты, а также мебель собственника комнаты – соседа по коммунальной квартире. Стоимость уничтоженного имущества составила более 68 тысяч рублей.

Обвиняемый не смог пояснить, зачем он это сделал.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Недавно на Будапештской у квартиры 79-летней пенсионерки подожгли покрышку.

Фото: unsplash