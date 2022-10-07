Санна Марин: Финляндия надеется, что Турция ратифицирует заявку о вступлении ее страны в НАТО

Премьер Финляндии вчера общалась по вопросу с Эрдоганом.

Финляндия надеется, что Турция ратифицирует заявку о вступлении северной европейской страны в НАТО как можно быстрее. Соответствующее заявление в ходе общения с журналистами в Праге сделала премьер-министр Санна Марин. Она выступила перед СМИ во время проведения Европейского политического общества. Чиновница добавила, что накануне состоялся разговор между национальными правительствами при участии Реджепа Тайипа Эрдогана.

Конечно, мы надеемся, что Турция ратифицирует нашу заявку о членстве как можно скорее. Санна Марин, премьер-министр Финляндии

Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по "Северным потокам".

Фото и видео: European Commission