Петербургский молодежный театр на Фонтанке откроет новый сезон

В Петербурге стартует 39 сезон молодежного театра на Фонтанке.

В Петербурге молодежный театр на Фонтанке откроет новый сезон 7 сентября спектаклем "Прошлым летом в Чулимске". Премьера этой постановки состояалась весной текущего года.

Данный спектакль поставлен по пьесе Александра Вампилова. Известно, что премьера посвящена 80-летию со дня рождения драматурга. Кроме того, в день открытия театр организует пресс-конференцию, в которой будут обсуждать события и планы будущего сезона.

На пресс-конференции будут говорить о премьере "Звериные истории", ее планирует выпустить Молодежный театр в новом сезоне. Фундаментом спектакля - пьеса американского драматурга Дона Нигро. Его пьесы в Петербурге пока еще никто не ставил. О репетиционном процессе в работе над этой пьесой расскажут народный артист России и художественный руководитель театра Семен Спивак, режиссер Наталья Архипова, артист Андрей Шимко. Тема репетиции интересна тем, что ее процесс не обычный, о чем и поведают на пресс-конференции.

Также обещают в новом сезоне показать спектакль "Без вины виноваты" по пьесе Александра Островского в постановке Андрея Андреева.

Фото: "ВК" Молодёжный театр на Фонтанке